890x80
Реклама
Желающим купить квартиру в Петрозаводске предлагается снижение первого взноса по ипотеке
21.02.2022 16:29
Администрация Петрозаводска подала в суд на одного из крупнейших застройщиков жилья 4
22.02.2022 15:21
Плата за ЖКУ с 1 сентября будет начисляться по фактическому потреблению — это намного дороже 7
22.02.2022 16:56
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 3
22.02.2022 17:30
Любарский прокомментировал визит в школу Петрозаводска агрессора в балаклаве 8
22.02.2022 12:05

Популярная среди туристов арабская страна отменяет ПЦР-тесты

Новости. Общество
00:10, 23 Февраля 2022
фото: Pixabay

Новости партнеров

Иордания с 1 марта отменит ПЦР-тесты для туристов.

Власти Иордании, популярной среди россиян арабской страны, с 1 марта освобождают всех прибывающих в страну туристов от предъявления отрицательного результата ПЦР-теста. Об этом сообщил государственный министр по делам СМИ и официальный представитель Хашимитского Королевства Фейсал Шбуль, его слова передает Лента.ру со ссылкой на The Straits Times.

Согласно заявлению Шбуля, туристы будут обязаны пройти тестирование только в случае появления симптомов заболевания. Если результат анализа будет положительный, то путешественников отправят на пятидневный карантин — при этом после прохождения самоизоляции повторный ПЦР-тест не потребуется.

Помимо прочего, власти Иордании отменят ПЦР-тесты для входа на концерты, свадьбы и другие массовые мероприятия. Также возобновится очное обучение детей в школах. Кроме того, правительство арабской страны планирует провести вакцинацию граждан от 5 до 11 лет — отмечается, что уже более 70 процентов жителей страны в возрасте от 18 лет привиты от COVID-19.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.02.2022, 19:15
Труп без головы всплыл из-под снега в Петрозаводске
20.02.2022, 00:05
Названы необычные признаки того, что за вашим смартфоном следят
18.02.2022, 20:30
Экономист объяснил, почему бензин в России дороже, чем в США
16.02.2022, 12:38
В отреставрированном здании бывшей поликлиники Петрозаводска откроется кафе в «наркомовском стиле»
18.02.2022, 14:46
Первая в Карелии грунтовая дорога, отремонтированная по финской технологии, «поплыла» после ремонта
21.02.2022, 20:50
Арестованный экс-спикер горсовета Петрозаводска подал в суд на главу Карелии

Аналитика

22.02.2022 17:30
Политкухня
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 3
Стала известна суть судебных претензий бывшего председателя Петрозаводского городского совета Геннадия Боднарчука к главе Карелии Артуру Парфенчикову, губернаторской администрации и Петросовету.
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 4
21.02.2022 13:09
Собаки vs люди: чья жизнь дороже? 5
21.02.2022 09:51
Клиники на Чайкиной: мы снизили цены!
18.02.2022 17:33
Валентик и миллиарды 12
18.02.2022 15:05
Вся аналитика

Чтиво

22.02.2022 09:27
Без политики
Английский хрусталик Rayner — всегда на шаг впереди
В Офтальмологическом центре Карелии операция по удалению катаракты проводится амбулаторно, безболезненно и с быстрым восстановлением зрительных функций.
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой» 9
11.02.2022 19:13
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 3
10.02.2022 15:14
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»