Популярная туристическая страна ужесточила правила въезда для россиян

Правила въезда в азиатскую страну были ужесточены из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

Индия вновь вводит выборочное тестирование в аэропортах для иностранных путешественников, в том числе россиян. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на газету Khaleej Times.

По информации издания, выборочное тестирование будет проводиться для туристов, прибывающих в аэропорты популярной пляжной страны на международных рейсах. Решение об ужесточении правил въезда в Индию было принято на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в ряде стран, включая Китай.

Ранее сообщалось, что россияне массово устремились на зимовку в три популярные пляжные страны — Таиланд, Индию и на Шри-Ланку. «Зимовать» в дальних странах туристов стимулирует, в частности, распространение удаленной работы. Кроме того, востребованы у туристов Индонезия, Мальдивы, Вьетнам, Малайзия, Филиппины, Сингапур и Камбоджа.