Популярная у жителей райцентра Карелии пешеходная дорожка заросла мусором

В Суоярви пешеходная дорожка, ведущая от хоккейного корта, нуждается в благоустройстве.

Председатель депутатской комиссии по ЖКХ Суоярвского горсовета Сергей Потехин обратился в администрацию района по вопросу обустройства популярной у горожан пешеходной дорожки. Она ведет от хоккейного корта по улице Кайманова до улицы Победы.

«Необходимо произвести вырубку старых деревьев вдоль тропы, убрать старые и сгоревшие постройки, произвести отсыпку и освещение данной тропинки», - пишет в паблике «Суоярви. Городское поселение» Потехин.

Ранее сообщалось, велодорожка в 11 км появится на трассе «Петрозаводск–Лососинное».