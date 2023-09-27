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Популярность типа кузова автомобиля зависит от времени года

Новости. Общество
07:30, 28 Сентября 2023
фото: freepik.com

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Специалисты проанализировали продажи подержанных машин.

Автомобили разных типов кузовов продаются лучше или хуже в разное время года, считают аналитики. Они проанализировали объявления на сайте «Авито» за последние три года.

Если оставить в стороне кабриолеты - они не актуальны в Карелии в любой сезон - выясняется, что осенью растет выбор лифтбеков, а хэтчбеков и седанов наоборот снижается.

Что происходит в другие сезоны, и когда цены на автомобили достигают максимума, знает проект «Жизнь и кошелек».

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