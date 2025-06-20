Популярность занятий боевыми искусствами в Карелии выросла более чем на 60%

Стало известно, чем жители республики увлекаются в свободное время.

Спрос на тренировки по боксу и карате в Карелии суммарно вырос на 65%, сообщили аналитики онлайн-платформы «Авито Услуги».

— Их средняя стоимость начинается от 2000 и 1600 рублей соответственно, — отметили эксперты.

Кроме того, жители республики стали на 10% чаще интересоваться хореографией.

Изменился и рынок предложения. Так, количество преподавателей, готовых обучать азам теории музыки, увеличилось на 24%. Средняя цена за одно занятие искусством стартует от 900 рублей.