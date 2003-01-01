Популярную сладость назвали опасной для здоровья детей

Специалист объяснил, почему жевательная резинка представляет опасность для детского здоровья.

Жвательная резинка может быть опасна для здоровья детей из-за синтетических полимеров, подсластителей, ароматизаторов и консервантов в их составе, рассказал доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Его слова приводит Лента.ру.

— Основу жевательной резинки составляет нерастворимая синтетическая масса, состоящая из полимеров. Именно они создают главную опасность при случайном проглатывании, которое характерно для детей младшего возраста, — предупредил химик. — Нерастворимые компоненты не перевариваются и могут накапливаться в желудочно-кишечном тракте, создавая риски нарушения пищеварения и иногда приводя к кишечной непроходимости.

Даже небольшие количества проглатываемой жевательной резинки могут быть опасны для детского организма. Кроме того, некоторые подсластители обладают слабительным действием.

— Еще одна проблема — воздействие на зубную эмаль. Многие вкусы создаются за счет лимонной, яблочной и других кислот, которые при длительном жевании постепенно размягчают защитный слой зубов. Особенно уязвимы детские зубы, эмаль которых еще недостаточно крепка, — объяснил специалист.

Также он напомнил о рисках аспирации при попадании жвачки в дыхательные пути, что особенно опасно для детей дошкольного возраста. Дорохов рекомендовал родителям дозировать использование сладости детьми и выбирать продукты без сахара и искусственных красителей.