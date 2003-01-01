Популярные места купания в Сортавальском округе оказались опасными

В Сортавальском округе Карелии все популярные места для купания не соответствуют санитарным нормам.

Роспотребнадзор проверил воду в нескольких несанкционированных зонах отдыха и обнаружил опасные бактерии. Об этом сообщил Роспотребнадзор Карелии.

Пробы воды взяли у красного железнодорожного моста, возле школы гребли, у молодежного центра «Сердоболь» и в заливе Солнечный на Ладожском озере.

Во всех образцах нашли кишечные палочки и энтеробактерии, что делает купание опасным для здоровья. При этом пробы почвы в этих местах соответствуют требованиям.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в 2025 году, как и в предыдущие годы, в Карелии не открыли ни одного официального пляжа. Никто не подавал заявок на получение санитарно-эпидемиологических заключений. Власти Сортавалы и Петрозаводска ранее планировали обустроить пляжи, но проекты не реализовали из-за недостатка финансирования и высоких затрат на содержание.