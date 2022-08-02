Популярный иностранный бренд одежды начал снова открывать магазины в России

Компания H&M открыла 10 магазинов в России, в том числе один из них — бренда COS. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

На данный момент открыто девять магазинов H&M, семь в Москве и два в Санкт-Петербурге, а также один COS в Москве», —сообщил собеседник ТАСС.

Он уточнил, что магазины H&M в Москве открыты в торговых центрах «Авиапарк», «Мозаика», «Европолис», «Метрополис», «Мега Химки», «Мега Белая дача», «Хорошо!», в Санкт-Петербурге — в торговых центрах «Галерея», «Охта молл». Кроме того, в московском ТЦ «Афимолл» открыт магазин COS.

Магазина H&M, работавшего в Петрозаводске, в этом списке пока нет.

Ранее крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой и аксессуарами H&M объявила о решении постепенно свернуть свою деятельность в России, где она работает с 2009 года. В процессе ликвидации планируется временно открыть магазины на ограниченный период времени для продажи оставшихся товаров.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе H& M, компания приняла решение остановить бизнес в России. Процесс начинается с реализации оставшегося стока через магазины cетей компании — H&M, H&M Home, COS, Arket, Monki, Other Stories, Weekday.

Ранее сообщалось, что магазины ретейлера должны открыться поэтапно, начиная с августа. Магазины в столичных ТЦ «Авиапарк» и «Метрополис» стали первыми, возобновившими работу