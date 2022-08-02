Популярный иностранный бренд одежды возобновил работу в Петрозаводске

Компания H&M открыла в Петрозаводске свой магазин, закрытый в марте из-за санкций.

Об этом «Столице на Онего» сообщили покупатели, побывавшие там в субботу.

H&M работает в торговом центре «Лотос Плаза».

Ранее компания объявила об открытии 10 магазинов в Москве и в Санкт-Петербурге.

Крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой и аксессуарами H&M объявила о решении постепенно свернуть свою деятельность в России, где она работает с 2009 года. В процессе ликвидации планируется временно открыть магазины на ограниченный период времени для продажи оставшихся товаров.