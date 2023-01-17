Реклама

Главные преимущества высотного дома в Петрозаводске с потрясающим видом на Онежское озеро (ФОТО и ВИДЕО)
17.01.2023 20:02
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
31.01.2023 16:45
Квартиру в Петрозаводске снова можно купить без первого взноса
25.01.2023 19:42

Популярный курорт оказался под угрозой закрытия из-за оттока российских туристов

Новости. Общество
20:28, 12 Февраля 2023
фото: © Flickr / Onufry Porechnyj

Новости партнеров

Чешский курорт Карловы Вары оказался на грани закрытия из-за оттока туристов из России.

Популярный чешский курорт Карловы Вары оказался под угрозой из-за оттока российских туристов, об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание Aktuálně.

Отмечается, что путешественники из других стран не могут заменить россиян, мало кто приезжает туда на лечение и отдых так же часто. Отели и магазины, живущие за счет туризма, вынуждены закрываться или терпят значительные убытки.
Мэр Карловых Вар Андреа Пфеффер-Ферклова отмечает, что клиенты из России составляли большую часть посетителей курортных объектов, им принадлежала значительная часть исторического центра.

Отток туристов меняет и исторический облик города, приезжающие туда чехи, немцы и граждане других стран быстро посещают памятники культурного наследия или проводят «велнес-выходные», в то время как российские туристы устраивали длительные променады в неспешном курортном темпе. Отмечается, что благодаря этой традиции Карловы Вары попали в список ЮНЕСКО как один из прославленных курортных городов Европы.

«Я бы связывала это не только с оттоком русских, но и с недостатком курортников вообще. Если мы не найдем новых, курортное дело вообще умрет. Были отели, которые на сто процентов зависели от клиентов, которые приезжали на лечение», — рассказала Андреа Пфеффер-Ферклова.

Отели, привлекавшие российских туристов, массово закрываются, как и санатории, поскольку не находят клиентов. Также из-за отсутствия покупателей опустели и магазины, торгующие предметами роскоши.

В настоящее время Карловы Вары проводят кампанию, нацеленную на привлечение россиян, давно живущих за границей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.02.2023, 21:30
В Госдуме задумались о замене мобилизованных ценных сотрудников на безработных
06.02.2023, 15:23
В Карелии осужден пенсионер, насиловавший маленьких детей
06.02.2023, 06:40
«Сами разберемся, как нам жить»: глава Карелии о вмешательстве «Гринпис» в ситуацию с нацпарком
09.02.2023, 13:12
Глава Карелии распорядился передавать в МВД информацию о «подозрительных» безработных
07.02.2023, 00:05
Исследование показало, что надо есть, чтобы не заболеть раком
08.02.2023, 13:42
Главврач районной больницы Карелии, где возбуждено уголовное дело о мошенничестве, уехала в зону СВО

Чтиво

10.02.2023 16:00
Без политики
Серый кардинал сцены
Как работает концертный звукорежиссер в Петрозаводске.
САБАЙТРАВЭЛ – и сэкономил, и заработал, и бизнес построил
08.02.2023 16:00
«На пенсию я не надеюсь»
30.01.2023 18:46
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.