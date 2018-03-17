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Новости. Общество
09:29, 17 Марта 2018

Популярный певец Стас Костюшкин выступит 18 марта на пл.Кирова

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В Петрозаводске в воскресенье, 18 марта, развернется беспрецедентный праздник, на котором можно будет не только отдохнуть, но и получить ценные подарки.

В этот день можно будет бесплатно проехать до избирательных участков на общественном транспорте (за исключением маршрутов № 9, 26, 3, 20 и 25).

В Петрозаводске, Костомукше и Кондопоге состоится конкурс селфи "ФотоВыборы", в котором можно выиграть iPhone X, планшет, ноутбук, велосипед и гироскутер.

В карельской столице пройдут спортивные соревнования, выступления творческих коллективов, которые создадут настроение и дадут возможность замечательно провести время всей семьёй в центре города.  Детей будут угощать мороженым, дарить шарики, а женщины получат небольшой букет. Разумеется, бесплатно.

Вечером на площади Кирова состоится концерт популярного певца Стаса Костюшкина. Зрителям предложат теплый безалкогольный глинтвейн, выпечку и кашу из полевой кухни.

Кульминацией праздника станет самый грандиозный салют в истории Петрозаводска.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-03-17 11:02:30
До завтра ждать терпежу нет. Сегодня начну
Павел
2018-03-17 11:01:52
Очередной престарелый "тарзан", что тот, что этот "певцы",но кроме как фигурой больше привлечь особо нЕчем....
Вот бы в стрингах на Кирова выступил,хоть поржать можно было,а так : под фонограмму рот пооткрывает,деньги народные с дураков(организаторов) снимет и всё "удовольствие"....
David, завтра: или день траура или праздник,узнаем...вечером...
Leopol'd
2018-03-17 10:49:03
Зачем?!
Оплатит ЕР или ЦИК?!
David
2018-03-17 09:43:28
Чё хоть за праздник -то у вас? Кто такой Костюшкин и кто платит за этот балаган?
Гость
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