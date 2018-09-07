Популярный сайт для взрослых запустил порногороскоп

Гороскоп, посвящённый отношениям, расскажет, как нужно вести себя в сексе тем или иным знакам зодиака.

Порносайт YouPorn выпустил гороскоп с секс-тематикой. Он расскажет о сексуальной совместимости с другими знаками зодиака и даст прогноз на месяц, сообщает "Лайф".

В гороскопе SexZodiac представлены актуальные прогнозы на месяц. Например, в нём расскажут, как совместимы те или иные знаки зодиака, в чём можно добиться успеха, а в чём велик риск потерпеть неудачу. Также SexZodiac намекнёт на лучшее для соития время и место в определённый месяц.

Гороскоп был составлен YouPorn совместно с сайтом KnowTheZodiac. Пользователи смогут подписаться на свой знак зодиака и получать свежие гороскопы по почте. В YouPorn заметили, что запустили проект, чтобы помочь посетителям порносайта изучить себя и дать ответы на интересующие их вопросы.