Популярный способ вставать по будильнику оказался опасным для здоровья

Специалист рассказала о нежелательном способе просыпаться.

Не стоит ставить будильник на 5–10 минут раньше пробуждения, поскольку это вредит здоровью, рассказала NEWS.ru психолог, доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина. По ее словам, люди довольно часто так делают, планируя вставать медленно, не торопясь и досыпая в процессе, однако, по мнению врачей, это не потребность организма, а пагубная привычка.

«Обычно она [привычка] возникает в молодости, когда перестраиваются наши внутренние биологические ритмы и вместе с тем часто меняется ранее привычный распорядок дня. Априори многие из нас считают, что вставать не спеша полезно. Но врачи уверены в обратном. По их мнению, от „досыпов“ по 5–10 минут куда больше вреда, чем пользы», — рассказала Полина.

По ее словам, реально выспаться за это время нельзя, но установка на дополнительный сон дезориентирует мозг, стимулируя выработку мелатонина. В результате вместо ожидаемой бодрости люди получают дополнительную усталость и сонливость, объяснила Полина.

Психолог посоветовала ставить будильник на то время, которое необходимо, и подниматься по первому сигналу будильника. По ее словам, повтор можно включить разве что на всякий случай, чтобы перестраховаться.

Заранее определите минимально необходимую конкретно вам длину сна. В среднем это 6–8 часов, за которые организм проходит все необходимые фазы сна. Но кому-то достаточно 4–6 часов, а кому-то нужно 9–12 часов, — добавила психолог.