Популярный Telegram-канал опубликовал "милую фотосправку" УВД Петрозаводска

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Популярный Telegram-канал Mash опубликовал справку о примирении сторон УВД Петрозаводска.
На фотографии запечатлены целующиеся мужчина и женщина с одиноковой фамилией.
"Самая милая фотосправка в истории дел о домашнем насилии. (Надеемся, что это не брат с сестрой) Кто-нибудь, передайте развод Петросяна и Степаненко в УМВД №1 по г. Петрозаводску", - пишет Mash.
Подобности не приводятся.
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