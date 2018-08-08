Популярный Telegram-канал опубликовал "милую фотосправку" УВД Петрозаводска

Популярный Telegram-канал Mash опубликовал справку о примирении сторон УВД Петрозаводска.

На фотографии запечатлены целующиеся мужчина и женщина с одиноковой фамилией.

"Самая милая фотосправка в истории дел о домашнем насилии. (Надеемся, что это не брат с сестрой) Кто-нибудь, передайте развод Петросяна и Степаненко в УМВД №1 по г. Петрозаводску", - пишет Mash.

Подобности не приводятся.