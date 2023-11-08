Популярный троллейбусный маршрут временно перестал ходить на Древлянку

Авария произошла на сетях в районе нижнего Чапаевского кольца.

Троллейбус № 1 в настоящий момент не ходит на перевалку и Древлянку. Об этом сообщили в паблике «ПМУП «Городской транспорт».

«По причине аварии на электрических сетях в районе нижнего Чапаевского кольца троллейбусы 1 маршрута следуют от Кемской только до площади Гагарина и обратно», — написали в группе.

Как уточнили в паблике, обо всех изменениях они сообщат дополнительно.