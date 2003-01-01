Попытка дачи взятки обернулась уголовным делом для жителя Сегежи

57-летний житель Сегежи попытался дать взятку в 50 тысяч рублей сотрудникам ГИБДД, чтобы избежать лишения прав за управление автомобилем в пьяном виде.
В Сегеже возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего местного жителя, который пытался дать взятку сотрудникам Госавтоинспекции. По данным Следственного комитета Карелии, мужчина предложил 50 тысяч рублей за избежание ответственности за нарушение ПДД.
Инцидент произошел в начале сентября 2025 года, когда подозреваемый был остановлен за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Желая избежать лишения водительских прав, он предложил денежные средства сначала сотрудникам ДПС, а затем прибывшим на место начальникам подразделения.
Сотрудники полиции отказались принимать взятку и сообщили о попытке коррупционного преступления. Мужчина полностью признал свою вину. В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные действия.
