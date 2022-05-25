Попытка купить питбайк закончилась для юного жителя Карелии потерей 20 тысяч рублей

Юный житель Медвежьегорска стал жертвой мошенника из Москвы.

По сообщению МВД Карелии, в полицию с заявлением обратилась 38-летняя жительница Медвежьегорского района. Она сообщила, что её сын стал жертвой недобросовестного продавца и потерял почти 20 000 рублей.

На одном из сайтов объявлений он увидел информацию о продаже питбайка и решил его приобрести. Связался с продавцом, договорился о доставке, и, получив звонок якобы от курьера, перевел деньги в счёт оплаты товара. В итоге питбайк он так и не получил, а продавец перестал выходить на связь.

Полицейские установили, что к преступлению причастен 23-летний житель Москвы, и в ходе выезда в служебную командировку разыскали его. Подозреваемый дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, жительница Карелии связалась с недобросовестным мастером и осталась без бани.