Попытка продать патроны через Интернет закончилась для жителя Карелии судимостью

В Прионежском районе молодой человек получил условный срок за незаконный оборот, сообщили в прокуратуре Карелии.

Судом установлено, что 23-летний подсудимый в 2021 году при разборе заброшенной хозяйственной постройки обнаружил коробку с 16 патронами к пистолету. Трофей он стал хранить в своем доме. Спустя несколько месяцев мужчина решил продать боеприпасы через популярный интернет-сервис объявлений, где разместил соответствующую информацию, заинтересовавшую сотрудников полиции.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий боеприпасы были изъяты. Экспертиза подтвердила их пригодность для стрельбы.

В ходе следствия обвиняемый признал вину и способствовал расследованию.

Суд признал мужчину виновным в незаконном приобретении, хранении и покушении на незаконный сбыт боеприпасов к огнестрельному оружию с использованием сети «Интернет". Молодой человек получил 4 года лишения свободы, но с учетом положительных характеристик подсудимого наказание признано условным с испытательным сроком 3 года.

Данное наказание осужденному предстоит отбывать под контролем уголовно-исполнительной инспекции.

Ранее сообщалось, житель Карелии изготовил четыре боеприпаса и привлек внимание полицейских.