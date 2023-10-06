Попытка скрыться от дорожной полиции Петрозаводска привела к громкому ДТП на пешеходном переходе

В центре карельской столицы легковушка пыталась уйти от сотрудников ДПС.
В субботу, 7 октября, в 19.46, на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Ленинградской иномарка снесла дорожный знак пешеходного перехода.
Судя по видео, опубликованному в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии», так завершилась попытка бегства от патруля ДПС.
После дорожной аварии из машины нарушителя скрыться бегством попыталась целая компания молодых людей. О пострадавших пока информации нет.
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