Попытка спастись от мошенников стоила жителю Карелии почти 2 млн рублей

В Беломорском районе мужчина потерял 1 млн 995 тыс. рублей, защищаясь от аферистов.

В полицию с заявлением об краже денег обратился 41-летний житель Беломорского района, сообщили в МВД Карелии. Потерпевший в минувший вторник зашел в мобильное приложение банка и, по его словам, обнаружил, что ему одобрен кредит в размере 1 650 000 рублей. В ту же минуту с ним на связь вышел якобы сотрудник финансового учреждения и уведомил клиента о том, что деньги пытаются похитить мошенники. По словам «специалиста», чтобы сохранить сумму, необходимо снять ограничение операций по счету и перевести их на другой — безопасный. Как только мужчина позвонил на горячую линию банка и разрешил совершение переводов, получил уведомление о списании 1 650 000 рублей. Кроме того, злоумышленники оформили на потерпевшего кредитную карту на сумму 380 000 рублей и также украли эти деньги. В результате мужчина остался без 1 млн 995 тыс. рублей.

В настоящее время полиция проводит мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, житель Петрозаводска взял в кредит полмиллиона рублей и отдал мошенникам.