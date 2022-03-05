Попытка выяснить отношения между братьями на севере Карелии закончилась вызовом скорой

Житель Лоухского района ударил брата бутылкой по голове и стал фигурантом уголовного дела.

В лоухскую полицию поступила информация о том, что в одном из посёлков совершено преступление против личности. На место происшествия выехал участковый и разобрался в обстоятельствах случившегося, сообщили в МВД Карелии.

Так, в ходе распития спиртных напитков между двумя родными братьями 35 и 40 лет произошёл конфликт. По версии полиции, в момент выяснения отношений младший взял бутылку из-под водки и один раз ударил старшего по голове. В результате чего мужчине потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у пациента ушибленную рану. Полученная травма впоследствии была квалифицирована как лёгкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, юная посетительница бара в районе Карелии ударила мужчину бутылкой по голове.