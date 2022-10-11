Снег и холод идут в Карелию

На следующей неделе в республике ожидается похолодание, автомобилистам напоминают о смене шин на зимние.

Специалисты карельского Гидрометцентра сделали прогноз на грядущую неделю, с 17 по 23 октября. Судя по прогнозу, период комфортной осенней погоды, когда температура на 2-4°С превышала среднее значение, подходит к концу.

На следующей неделе синоптики ожидают понижения температуры воздуха. Ночами ожидается отрицательная температура, днем она не будет превышать +1, +6°С.

Осадки на следующей неделе ожидаются уже в виде снега или мокрого снега. Специалисты Гидрометцентра предупредили автомобилистов о необходимости смены летних шин на зимние.