«Пора остановить лицемерие чиновников»: житель Петрозаводска возмутился сносом старого здания

Петрозаводчанин выступил против сноса здания по улице Коммунистов, обвинив городские и республиканские власти в бездействии.

Петрозаводчанин обратился к властям города и республики — в том числе, опубликовав обращение в комментариях к посту на странице главы региона Артура Парфенчикова — по ситуации с разрушением старого здания в столице Карелии.

Поводом для недовольства стало разрушение здания по адресу: улица Коммунистов, 63. На фото и видео со страницы горожанина видно, как экскаватор постепенно уничтожает старое здание.

«Я даже не пойду смотреть, чтоб не испытывать глубоких эмоциональных переживаний при уничтожении нашей истории, наших устоев. […] Ведь в каких условиях жила страна, а люди смогли создать красивое здание, которое вначале довели до ручки вояки, а потом уничтожили Главы Республики и города», — написал расстроенный горожанин.

Также житель Петрозаводска, недовольный, по его словам, «уничтожением малой родины» привел переписку с главой города Владимиром Любарским. Судя по ней, горожанин рассчитывал, что власти Петрозаводска выкупят и отремонтируют здание, чтобы «не нарушать ансамбль исторической застройки», в то время как градоначальник уточнял, что ни город, ни республика не являлись его собственниками.