Порядка 13% россиянок страдают от проблем с репродуктивным здоровьем

Глава федерального Минздрава Михаил Мурашко озвучил статистику за 2024 год.

В России 12,9% взрослых женщин и 2,1% мужчин имеют нарушения в работе репродуктивной системы, цитируют в «Парламентской газете» слова федерального министра здравоохранения Михаила Мурашко, выступавшего сегодня в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

Актуальная статистика стала известна после оценки результатов диспансеризации населения, проводившейся в 2024 году.

— В прошлом году такой медицинский осмотр прошли 6,7 миллиона человек, за первые пять месяцев (2025 года. — прим. ред.) эти цифры растут — 5,8 миллиона, — уточнил министр.

Ранее стало известно, что репродуктивное здоровье юных россиян начнут проверять с 6 лет, а начиная с 13 лет профилактические осмотры будут проводиться ежегодно.