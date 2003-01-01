Порядка 4 тысяч тонн отсева потребовалось для тушения пожара на полигоне ТБО в Медвежьегорском районе

В Карелии борются с последствиями крупного пожара, разразившегося на свалке бытовых отходов.

Для ликвидации последствий пожара на полигоне твёрдых бытовых отходов в Медвежьегорском районе потребовалось порядка 4 тысяч тонн отсева, сообщил председатель Госкомитета Карелии по безопасности населения Олег Поляков в своём телеграм-канале. Площадь обработанной территории превысила 2 гектара.

— В настоящий момент на полигон уже завозят ТБО. В борьбе с огнём были задействованы сотрудники Энергосетевого предприятия, из техники — бульдозер, КамАЗ и 3 помпы. На минувшей неделе дополнительно был задействован экскаватор для перекопки грунта, — добавил он.

12 августа возгорание на мусорной площадке под Медвежьегорском было полностью ликвидировано.