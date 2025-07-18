Порядка 40% россиян поддерживают отмену 5-балльной системы оценивания на уроках изо, музыки и физкультуры

Стало известно, какие категории населения ратуют за введение зачётов.

39% россиян выступают за отмену оценок и введение зачётов на уроках музыки, изобразительного искусства, физической культуры и труда. К такому выводу пришли аналитики онлайн-платформы рекрутинга SuperJob, опросив представителей работающего населения из всех округов страны.

— Особенно за эту инициативу ратуют матери школьников: «У моего сына по всем предметам пятерки, а по ритмике — тройка», — отметили эксперты.

Подобной позиции придерживается также молодёжь до 35 лет.

При этом люди более старшего возраста и отцы учащихся, как правило, не согласны с нововведением. По их мнению, именно 5-балльная система оценивания даёт ребятам возможность стремиться к лучшему и не останавливаться на достигнутом.

Ранее депутаты Госдумы предложили пересмотреть целесообразность существующей системы оценивания способностей школьников на творческих и спортивных предметах.