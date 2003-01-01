Порядка 40% трудоустроенных жителей Карелии никогда не получали премий

Почти половина работников республики регулярно остаётся без денежных вознаграждений.
Около 40% работающих жителей Карелии никогда не получали вознаграждений за свой труд, сообщили аналитики онлайн-платформы рекрутинга hh.ru.
— При этом в республике есть и счастливчики: регулярные премии получают 23% опрошенных. Ещё 10% получают премии раз в квартал, а 8% — лишь раз в год, — рассказали в компании.
Отмечается, что женщины реже мужчин получают стимулирующие выплаты — среди представительниц прекрасной половины человечества 39% ни разу в жизни не удостаивались денежных поощрений, тогда как среди мужчин без надбавок остаются 36%.
Интересно, что чаще других премируют сотрудников сферы продаж — 34% из них руководство ежемесячно начисляет дополнительные суммы к заработной плате. А вот IT-специалисты получают вознаграждения лишь раз в год.