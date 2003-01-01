Реклама на сайте
Новости

Доступна для скачивания обновлённая версия «Госуслуги Дом»

15:00

В Китае зафиксирована вспышка тропической лихорадки чикунгунья

14:50

МТС открыла в Карелии предзаказ на смартфоны серии HUAWEI Pura 80 Ultra и HUAWEI Pura 80 Pro

14:30

В мэрии рассказали, есть ли собственник у трансформаторной будки в Петрозаводске, возле которой ударило током подростка

14:30

Участникам СВО продлили срок действия результатов ЕГЭ

14:10

Порядка 40% трудоустроенных жителей Карелии никогда не получали премий

13:50

В Минприроды Карелии прокомментировали жалобы десантников-пожарных на условия труда

13:40

В Карелии отремонтируют 20 километров трассы «Кола»

13:30

По соседству с Карелией четырехлетняя девочка попала в реанимацию после падения с горки в садике

13:00

Билайн расширил возможности платформы «план б.»: к ИИ-сервисам добавлена видеомодель Veo 3

12:59

Супруги из Карелии поверили в прибавку к пенсии и отдали мошенникам 3,7 млн рублей

12:30

«Палец опух и начал краснеть»: жительница Карелии не могла снять кольцо и обратилась за помощью в МЧС

12:15

Пятилетний ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на трассе в Карелии

12:00

Жильцы восьми девятиэтажек в Костомукше несколько месяцев живут без лифтов

11:50

Десантники-пожарные Авиалесоохраны записали видеообращение к жителям Карелии

11:30

В открытый люк Пудожской котельной упала юная мурманчанка

11:10

Действующие участники СВО из Карелии рассказали, чем будут заниматься на гражданке

11:06

В Лахденпохском районе нашли заблудившуюся в лесу пожилую женщину

11:00

Партия «Новые люди» провела Единый день помощи приютам для бездомных животных

10:40

Минпросвещения представило единый стандарт школьной формы

10:40

В правительстве рассказали, какое изображение появится на Доме молодежи в Петрозаводске после ремонта

10:24

На Земле ожидается самая сильная магнитная буря за последние два месяца

10:20

Жительница города Сортавала потеряла все свои деньги из-за аферистов

10:00

Шандалович оценил строительство Лобановского моста в Петрозаводске

09:40

На Белом море нашли тело последнего пропавшего в походе на байдарках туриста

09:30

Еще в одном районе Карелии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

09:25

Сегодня Беломорск простится с утонувшим в реке Выг мальчиком

09:00

В Карелии названы имена победителей программы «Земский работник культуры»

08:40

Астронавты впервые сварят пиво на МКС

08:20

Предупреждение Хокинга об инопланетной угрозе может сбыться

08:00

Ученые Китая создали мозгоподобный компьютер с 2 миллиардами нейронов

07:40

Ученые обнаружили девять новых объектов эпохи ранней Вселенной

07:20

Карелия почти на 40% нарастила поставки своей лесопродукции на российский рынок

07:00

Стало известно, как проходит ликвидация пожара в Медвежьегорске

06:40

Российские ученые разработали новый способ лечений от гриппа

00:10

В Карелии запустят прием заявлений на добычу лося

23:00

В Беломорске нашли тело пропавшего мальчика

21:00

В аварии на дороге Медвежьегорск — Великая Губа пострадали два человека

20:00

В Эссойлу завезли еще одну партию буренок айрширской породы

19:00

Костомукшанина признали виновным в даче взятки и лишили прав

18:30

В начале сентября жители Земли смогут увидеть красную Луну

18:00

Москвича лишили прав после аварии с пострадавшей в Петрозаводске

17:40

Собака в Петрозаводске выпала из окна и погибла

17:20

Облачно и дождливо: прогноз погоды на 7 августа

17:00

В Республиканской больнице им. Баранова установили оборудование для проведения сложных урологических операций

16:40

Порядка 20 воздушных судов вылетели из аэропорта «Пулково» без багажа пассажиров

16:20

Лучшие проекты по развитию городской среды с использованием природного камня выберут в Карелии

16:10

В России подписали закон о внесудебном взыскании налогов

16:00

В поселке Панозеро закрывается единственная школа

15:40

В России автокредитование выросло на 23%

15:20

Горячую воду на Птицефабрике отключат 6 августа

15:00

Массовое ДТП: в Петрозаводске семь машин попали в аварию

14:40

С 1 сентября мессенджер Max станет обязательным к предустановке на новые смартфоны

14:20

Жителей Лахденпохья приглашают на большой спортивный праздник

14:09

Телефонные мошенники обогатились почти на 10 млн рублей, обманув троих жителей Карелии

14:00

Мэр Петрозаводска ответит на вопросы в прямом эфире «ЦУР объясняет»

13:59

«Очень здорово погуляли»: пропавшие в Карелии мать с сыном рассказали, как провели 6 дней в лесу

13:40

В четырех районах Карелии временно ограничат мобильный интернет

13:20

Визит-центр «Беломорские петроглифы» ввели в эксплуатацию

12:50

В Карелии продлили режим ограничения пребывания в лесах

12:30

Минпросвещения установило нормы рабочего времени для педагогов

12:15

Количество лесных пожаров в Карелии удалось снизить до 22

12:00

Грунтовые бреветы разной сложности прошли в Карелии

11:50

Стали известны подробности ДТП со сбитым в Петрозаводске велосипедистом

11:30

Каникулы строгого режима: порядка 15% работающих жителей Карелии уходят в отпуск по принуждению начальства

11:20

Шандалович рассказал, как машинист стал самозанятым благодаря фильму «Любовь и голуби»

11:10

Новоселы престижного дома «Аристократ» смогут оценить все преимущества жизни в центре Петрозаводска

11:07

В Петрозаводске полиция проверила подвал жилого дома, где поселились мигранты

11:00

Медицинские центры в районах приблизили онкологическую помощь к пациентам

10:42

71-летнего пенсионера госпитализировали после аварии в Кондопожском районе

10:40

В метро Санкт-Петербурга перестали пускать с неработающими гаджетами

10:20

В Карелии выявили нарушения в организации школьного питания

10:00

Спасатели уберегли от пожара поселок в Муезерском районе

09:40

Двух жителей Петрозаводска аферисты обманули по новым схемам

09:25

В город Лахденпохья доставили новый насос для решения проблемы с водоснабжением

09:00

В Петрозаводске пройдут массовые проверки водителей

08:40

Реверсивное движение организуют на трассе «Кола»

08:20

Глава Следкома России поручил расследовать жестокое избиение ребенка в Петрозаводске

08:00

Карелия попала в число популярных у туристов регионов с главными заповедниками страны

07:40

Добровольцы и спасатели из разных городов подключились к поискам пропавшего в Карелии подростка

07:20

Сразу два моста разведут на ведущей в Карелию трассе

07:00

На западе Карелии простились с погибшим на СВО земляком

06:40

Врач опровергла миф о связи простуды со сквозняком

00:10
Порядка 40% трудоустроенных жителей Карелии никогда не получали премий
Сегодня 13:50 Общество
Поделиться

Почти половина работников республики регулярно остаётся без денежных вознаграждений.

фото: © iStock

Около 40% работающих жителей Карелии никогда не получали вознаграждений за свой труд, сообщили аналитики онлайн-платформы рекрутинга hh.ru.

— При этом в республике есть и счастливчики: регулярные премии получают 23% опрошенных. Ещё 10% получают премии раз в квартал, а 8% — лишь раз в год, — рассказали в компании.

Отмечается, что женщины реже мужчин получают стимулирующие выплаты — среди представительниц прекрасной половины человечества 39% ни разу в жизни не удостаивались денежных поощрений, тогда как среди мужчин без надбавок остаются 36%.

Интересно, что чаще других премируют сотрудников сферы продаж — 34% из них руководство ежемесячно начисляет дополнительные суммы к заработной плате. А вот IT-специалисты получают вознаграждения лишь раз в год.

 

 

 

 

Обсудить (0) в ленту
