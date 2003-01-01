Более 85% детей мигрантов в Карелии успешно сдали экзамен по русскому языку

В Минздраве республики поделились результатами тестирования иностранцев на знание русского языка для зачисления в школу.
12 из 14 детей мигрантов, проживающих в Карелии, успешно сдали экзамен по русскому языку, необходимый для зачисления в школу. Об этом «Столице на Онего» сообщили в пресс-службе Минобразования и спорта республики.
— Такое тестирование проходят иностранные граждане и лица без гражданства, — пояснили там.
При этом в целом по России с аналогичным испытанием не справились более 87% прибывших из-за рубежа детей, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём канале в МАХ.
— За 5 месяцев были поданы заявления на поступление в школы от 23 616 детей мигрантов. Из них зачислено 2 964. Это — 12,6%, — написал он.
Напомним, с 1 апреля 2025 года дети мигрантов, желающие приступить к обучению в российских школах, обязаны сдать тест на знание русского языка. По мнению федеральных властей, такой отбор позволит «гармонизировать учебный процесс» и обеспечит комфортные условия для освоения школьной программы.