Порядка было больше: жители Петрозаводска вспомнили, какими раньше были мусорные баки

Фотографиями горожане поделились в соцсети.

Горожане поделились старыми фотографиями из нескольких районов города, где стояли обычные мусорные контейнеры. Вид у них был более аккуратный, чем у нынешних крытых помоек. Фото опубликовали в паблике Перевалка NEWS | Петрозаводск и в Моя Древлянка | Сообщество жителей.

Например, на улице Фрунзе в 2012 году стояли вполне аккуратные муссорные контейнеры.

«Даже старые контейнеры без ограждения вызывали меньше вопросов, чем нынешние…», — сообщили авторы поста.

На Древлянке контейнерные площадки тоже выглядили чистыми. Видно, что мусор из них вывозили регулярно, не было свалок шин и прочих твердых отходов, которые можно наблюдать сегодня.

«А потом мы свернули куда-то не туда», — написали горожане.







Ранее мы писали о том, что жители Петрозаводска возмутились мусорным контейнерам, которые блокируют проезд.