Порядок прохождения военной службы изменили в России

Владимир Путин внёс изменения в порядок прохождения военной службы в стране.
Президент России Владимир Путин внёс изменения в порядок прохождения военной службы в стране. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.
Так, военнослужащие с гражданством других стран теперь смогут выполнять свои задачи не только во время чрезвычайного и военного положения, но и в ходе мобилизации.
Помимо этого, с высококвалифицированными специалистами может быть заключён новый контракт, несмотря на предельный возраст пребывания на военной службе.
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