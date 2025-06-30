Порядок прохождения военной службы изменили в России

Владимир Путин внёс изменения в порядок прохождения военной службы в стране.

Президент России Владимир Путин внёс изменения в порядок прохождения военной службы в стране. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

Так, военнослужащие с гражданством других стран теперь смогут выполнять свои задачи не только во время чрезвычайного и военного положения, но и в ходе мобилизации.

Помимо этого, с высококвалифицированными специалистами может быть заключён новый контракт, несмотря на предельный возраст пребывания на военной службе.