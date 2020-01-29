Порядок сноса ларьков в Петрозаводске признан незаконным

Петрозаводский городской суд признал недействующим Порядок демонтажа нестационарных торговых объектов на территории столицы Карелии.

Карельскому Уполномоченному по защите предпринимателей Елене Гнетовой удалось доказать в суде, что даже незаконно поставленный ларек все равно остается частной собственностью. А значит, любые действия в их отношении со стороны властей должны санкционироваться судом. В том числе их демонтаж, перемещение и утилизация. Об этом пишет "МК в Карелии" со ссылкой на карельского омбудсмена.

Подробности здесь.