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Порядок сноса ларьков в Петрозаводске признан незаконным

Новости. Общество
09:47, 30 Января 2020
фото: Администрация Петрозаводска
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Петрозаводский городской суд признал недействующим Порядок демонтажа нестационарных торговых объектов на территории столицы Карелии.

Карельскому Уполномоченному по защите предпринимателей Елене Гнетовой удалось доказать в суде, что даже незаконно поставленный ларек все равно остается частной собственностью. А значит, любые действия в их отношении со стороны властей должны санкционироваться судом. В том числе их демонтаж, перемещение и утилизация. Об этом пишет "МК в Карелии" со ссылкой на карельского омбудсмена.

Подробности здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-01-30 10:58:16
Давно мэрии нужно было надавать по рукам! Вот теперь собственники ларьков их завалят исками и это справедливо!
Клим
2020-01-30 10:38:52
И что дальше ?
Кто теперь ответит за этот беспредел мэрии ?? Фамилии чиновников бы узнать .
кир
2020-01-30 10:14:48
Что хочу, то и ворочу.
Гость
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