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Новости. Общество
21:30, 16 Января 2019
фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

Порно предложили изучать в школе во благо детей

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Группа исследователей из Национального университета Ирландии пришла к выводу, что школьники должны изучать порнографические видео, чтобы избежать последующего травмирующего опыта от пребывания в интернете и подготовиться к сексу в реальной жизни.

О результатах исследования рассказала руководитель рабочей группы Кейт Доусон (Kate Dawson). Как пишет Лента.ру, ее цитирует The Sun.

Уроки порнограмотности должны демонстрировать детям, что показанное на экране — театрализованная постановка, говорит Доусон. Она считает, что школьникам стоит объяснять, что оргазм редко бывает таким "драматичным, явным и легким", как это показано в порнофильмах, а безукоризненные тела порноактеров тоже являются исключением. Наблюдение за порно поможет детям разобраться в различных типах гениталий и меньше беспокоиться по поводу внешнего вида собственных половых органов.

Занятия должны соответствовать возрасту, однако начинать их нужно до того, как дети станут вести половую жизнь, считает женщина-ученый. С помощью таких уроков подрастающее поколение сможет избежать "неловкого, смешного и разочаровывающего" опыта в будущем.

Предыдущие исследования показали, что порно может активизировать сексуальную жизнь, уменьшить стресс и победить скуку, отмечает издание.

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Комментарии

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DrBoroda
2019-01-16 22:20:56
Это очень важная новость для жителей Карелии.
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