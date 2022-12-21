Порно с жительницей Карелии попало в сеть, возбуждено уголовное дело

Правоохранительные органы Карелии возбудили уголовное дело против мужчины, подозреваемого в распространении порнографического видео своей знакомой девушки.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Под подозрение попал 39-летний житель одного из карельских поселков. По версии следствия, он распространил в социальной сети интимные фотографии и видеозапись порнографического содержания знакомой девушки, «в результате чего нарушил неприкосновенность частной жизни потерпевшей и опорочил ее честь и достоинство», говорится в сообщении Следкома.

Сейчас в доме подозреваемого проводятся обыски, изымается компьютерная техника, назначены экспертизы.