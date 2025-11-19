Порнографические фотоматериалы с участием годовалых младенцев распространяли в Петербурге

В Северной столице полицейские задержали причастных к созданию запрещённого контента.
Петербургские полицейские задержали группу лиц, занимавшихся изготовлением порнографических фотоматериалов с участием детей 1-2 лет, сообщили в МВД Северной столицы.
Злоумышленники размещали запрещённый контент в сегменте «даркнет» и на зарубежных платформах не позднее 2015 года.
— В ходе проведения обысков по адре сам проживания задержанных изъяты средства мобильной связи, носители информации, содержащие метаданные, подтверждающие размещение изготовленных порнографических материалов, — рассказали в ведомстве.
