Порнографические фотоматериалы с участием годовалых младенцев распространяли в Петербурге

Сегодня 10:21 Криминал
В Северной столице полицейские задержали причастных к созданию запрещённого контента.

фото: © Киберполиция Санкт-Петербурга

Петербургские полицейские задержали группу лиц, занимавшихся изготовлением порнографических фотоматериалов с участием детей 1-2 лет, сообщили в МВД Северной столицы.

Злоумышленники размещали запрещённый контент в сегменте «даркнет» и на зарубежных платформах не позднее 2015 года.

— В ходе проведения обысков по адре сам проживания задержанных изъяты средства мобильной связи, носители информации, содержащие метаданные, подтверждающие размещение изготовленных порнографических материалов, — рассказали в ведомстве.

Ранее мы писали, что 23-летнего блогера из Карелии приговорили к 13 годам лишения свободы за совращение малолетней в сети. Молодой человек склонял девочку к интиму и «совершал иные насильственные действия сексуального характера».

