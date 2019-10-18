Порнозвезда рассказала о самой тяжелой сцене в своей карьере

Порноактриса описала сцену, сниматься в которой ей было труднее всего.

По словам женщины, однажды ей пришлось несколько раз плыть от одного конца бассейна к другому под водой. Вдобавок на ней было надето платье, которое тянуло ее на дно, пишет Lenta.ru.

Из-за технических трудностей актрисе пришлось сняться во множестве дублей этой сцены.



"Каждый раз, когда я задерживала дыхание, а потом всплывала на поверхность, я думала, что потеряю сознание", – призналась женщина.

Она также рассказала, что однажды ей пришлось провести на съемочной площадке 24 часа.

Отвечая на вопросы других юзеров, порноактриса призналась, что не стыдится того, что работает в порно, а 90% времени на съемочной площадке наслаждается хорошим сексом. Она подчеркнула, что карьера порнозвезды – не конечная цель в ее жизни. Она отметила, что узнала многое о сексуальном здоровье и намерена в будущем применить эти знания во благо людям.

По данным на 2019 год, женщина снялась в 430 порнофильмах.