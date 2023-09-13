Прокурор Карелии ждет с вопросами жителей Пряжинского района

Прокурор Дмитрий Харченков проведет личный прием жителей Пряжинского района

Прокурор республики Дмитрий Харченков 18 сентября с 12.00 до 14.00 часов проведет личный прием жителей Пряжинского района.

Прием состоится в администрации Кроншозерского сельского поселения по адресу: Республика Карелия, Пряжинский район, село Крошнозеро, улица Магистральная, д. 14.

Для полного и эффективного решения вопросов граждан просят прийти с заявлением, в котором изложены основные проблемы, которые требуют исчерпывающего разъяснения и ответа.

Можно предварительно записаться на прием в прокуратуре Пряжинского района по адресу: поселок Пряжа, улица Мелентьевой, д. 9, а также по телефону 8 (8 145) 63-11-04.