Портал «Госуслуги» запускает новую функцию для автомобилистов

Автомобилистов начнут оповещать об отзыве неисправных автомобилей через портал «Госуслуги».

Как сообщают «Ведомости», об этом заявил глава Росстандарта Антон Шалаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«В ближайшее время, уже в этом году, планируем запустить этот сервис через «Госуслуги», когда владелец автотранспортного средства в случае, если его автомобиль попадает под отзывную кампанию, получает соответствующее уведомление об этом на «Госуслугах», — заявил Шалаев.

Ранее стало известно, что в России отзовут 38 252 автомобиля Mercedes-Benz, проданных с 2004 по 2014 г., из-за возможных проблем с вакуумными усилителями тормозов. Уточняется, что под отзывную кампанию попали модели Mercedes-Benz GL (W164), Mercedes-Benz ML (W164) и минивэн R-Class (W251). На данных автомобилях в местах стыка усилителей тормозов образуется коррозия.