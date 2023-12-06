Портреты героических женщин Карелии представлены на всероссийской выставке

В Национальной библиотеке открывается выставка всероссийского фотопроекта «Жена Героя».

В официальном паблике Карелии рассказали об уникальной выставке.

В субботу, 9 декабря, в День Героев Отечества, в Национальной библиотеке в 14.00 откроется выставка всероссийского фотопроекта «Жена Героя»



На выставке будут представлены 27 портретов и писем женщин, чьи мужья и сыновья сейчас защищают Родину или погибли на поле боя в ходе СВО.



Проект «Жена Героя» зародился в Самаре в прошлом году. Он объединяет женщин, придает им силы в ожидании любимого человека и не дает пасть духом в момент потери близкого человека.



Познакомиться с экспозицией можно до 23 февраля.