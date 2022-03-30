Портреты к шествию «Бессмертного полка» бесплатно распечатают в МФЦ Карелии

В отделах Многофункционального центра можно бесплатно распечатать фотографии родственников для участия в акции «Бессмертный полк».

Для изготовления портрета необходимо с 28 апреля по 5 мая обратиться в отделы МФЦ Карелии с заявкой на изготовление портретов и предоставить сведения об участнике Великой Отечественной войны (фотографию; фамилию, имя, отчество; воинское звание). Кроме того, для получения услуги жителю республики должен предоставить документ, удостоверяющий личность, сообщили в правительстве республики.

Получить готовые портреты можно будет только в отделах МФЦ Карелии, где подавалась заявка. О готовности обратившихся в Центр проинформируют по телефону. В результате жители республик получат напечатанный ламинированный портрет в формате А4.

Более подробную информацию, а также режим работы отделов МФЦ можно узнать по телефону: +7 (8142) 33-30-50.

Ранее глава Карелии рассказал, как в Петрозаводске пройдет акция «Бессмертный полк».