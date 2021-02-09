Португальский инвестор подтвердил намерение строить завод рыбных кормов в Карелии

Португальская компания SOJA DE PORTUGAL готова продолжить переговоры об открытии завода рыбных кормов в Карелии после снятия коронавирусных ограничений.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Владимир Лабинов на совещании правительства, посвященном социально-экономическому развитию Кондопожского района.

По его словам, в прошлом году португальцы были готовы приступить к созданию производства, но этому помешало закрытие границ из-за коронавируса.

"В течение января письменно португальская сторона дважды подтвердила намерение совершить визит в марте месяце для продолжения этих переговоров. Поэтому этот проект у нас пока в работе", - сказал министр.

Подробнее о том, что планируется выпускать на заводе, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".