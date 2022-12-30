Порывистый ветер и гололедица ожидаются в понедельник в Карелии

О погоде на 2 января рассказали специалисты Карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, в понедельник в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица.
Ветер северо-западный умеренный, с порывами до сильного.
Температура воздуха в течение суток составит -2, -4°С. Атмосферное давление будет расти.
На территории республики ожидается также облачная погода с прояснениями. Ночью в большинстве районов, днем местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного.
Столбик термометра остановится на отметке 0, -5°С.
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