Посадочную площадку в Костомукше планируют отремонтировать за 2 млрд рублей

Власти Карелии хотят провести масштабную реконструкцию посадочной площадки в Костомукше.
Как сообщили в Минтрансе республики, на эти цели планируется направить около 2 миллиардов рублей из федерального бюджета.
Проект реконструкции включили в федеральную целевую программу по инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова. В 2025–2026 годах за счет бюджета Карелии планируется провести предпроектные работы и разработать техническое решение для реконструкции. Основные работы должны пройти в 2027–2029 годах.
После реконструкции взлетно-посадочную полосу удлинят. Это позволит организовать регулярные пассажирские авиаперевозки. Особенно востребованным может стать рейс Костомукша — Петрозаводск, поскольку самолет значительно сократит время в пути.
Сейчас идет подготовительная работа. Сформированы дополнительные земельные участки, часть земель переводят из лесного фонда в земли промышленности.
Напомним, первый рейс из Петрозаводска в Костомукшу состоялся 43 года назад. Отмечается, что из-за использования ледовой поверхности озера Контокки в качестве посадочной площадки, авиалиния функционировала только в зимнее время года. Протяженность маршрута составляла 430 километров, а время в пути — 2,5 часа.