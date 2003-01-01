Посадочную площадку в Костомукше планируют отремонтировать за 2 млрд рублей

«Столица на Онего» пообщалась с врачом-эндокринологом об одном из самых серьёзных заболеваний.

Напомним, первый рейс из Петрозаводска в Костомукшу состоялся 43 года назад. Отмечается, что из-за использования ледовой поверхности озера Контокки в качестве посадочной площадки, авиалиния функционировала только в зимнее время года. Протяженность маршрута составляла 430 километров, а время в пути — 2,5 часа.

После реконструкции взлетно-посадочную полосу удлинят. Это позволит организовать регулярные пассажирские авиаперевозки. Особенно востребованным может стать рейс Костомукша — Петрозаводск, поскольку самолет значительно сократит время в пути.

Проект реконструкции включили в федеральную целевую программу по инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова. В 2025–2026 годах за счет бюджета Карелии планируется провести предпроектные работы и разработать техническое решение для реконструкции. Основные работы должны пройти в 2027–2029 годах.

Как сообщили в Минтрансе республики, на эти цели планируется направить около 2 миллиардов рублей из федерального бюджета.

