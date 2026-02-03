Посчитали, сколько тонн снега вывезено с улиц Петрозаводска с начала зимы

Работы выполняет «Кондопожское ДРСУ» в рамках муниципального контракта.

Столица Карелии продолжает масштабную зимнюю уборку. С начала снежного сезона с городских улиц уже вывезено 40 тысяч тонн снега.



— На улицах города трудятся мобильные бригады и целый парк спецтехники: 12 комбинированных дорожных машин, 15 погрузчиков, 15 тракторов МТЗ, 10 единиц другой спецтехники и 90 дорожных рабочих, — прокомментировала глава Петрозаводска Инна Колыхматова. — Они не только чистят дороги и тротуары, но и обрабатывают их противогололёдными материалами, убирают лестничные спуски, переходы, остановки и урны.

Мэр отметила, что работа ведётся при поддержке республики. На зимнюю уборку выделено дополнительное финансирование. Работу подрядчика ежедневно контролируют специалисты городского комитета ЖКХ.

— Отдельно напомню, что контроль за уборкой территорий управляющими компаниями и товариществами собственников жилья — обязанность собственников жилья, — добавила Инна Колыхматова. — Если управляющая компания не справляется, обращайтесь в Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору. Вместе сделаем город чище!

В настоящее время работы по снегоприготовлению и вывозу снега продолжаются во всех районах Петрозаводска.



Ранее мы сообщали, что с начала 2026 года сотрудники предприятия «Кондопожское ДРСУ» вывезли с улиц Петрозаводска более 10 тысяч тонн снега, сообщила глава города Инна Колыхматова.