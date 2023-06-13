Поселившаяся в парке семья лис пугает жителей райцентра Карелии

Лиса с лисятами живут в центральном парке Сувилахти в Суоярви.

В паблике «Подслушано в Суоярви» опубликовали видео с новыми обитателями парка Сувилахти. Но появление лисы с лисятами на территории, где постоянно гуляют взрослые и дети, порадовало далеко не всех. У многих жителей райцентра Карелии такое соседство вызывает беспокойство, потому что лисы являются переносчиками многих болезней, включая бешенство, а также охотятся на котов. Об этом пишет «Фактор News».

Общественница Жанна Абдугалимова обратилась в Минприроды Карелии: «Сердобольные горожане планируют подкармливать животных, однако другие граждане обеспокоены тем, что лиса может укусить детей или взрослых, защищая потомство, и может быть переносчиком заболеваний».

В Министерстве природы и экологии республики сообщили, что государственный охотинспектор обследовал место расположения логова лисицы 8 июня.

«Установлено, что отлов данной семьи лис без причинения вреда их здоровью невозможен. С учетом возраста лисят они сами должны покинуть логово в ближайшее 2 недели. После чего администрации города необходимо заделать данные норы, чтобы в следующем году избежать повторного заселения», - цитирует «Фактор News» ведомство.

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