Поселки Прионежского района оставались без света до утра

Крупнейшие поселки Прионежского района провели субботу и ночь воскресенья без электричества.

Мы уже рассказывали об аварии на электросетях, которая произошла 23 августа. Без света остались поселки Вилга, Новая Вилга, Шуя, станция Шуйская, Лучевое и ряд других.

Как нам удалось выяснить, причиной отключения стала гроза. Пока энергетики комментарий только обещают, нам удалось выяснить, что причиной коллапса стало прямое попадание молнии в линию и разрыв проводов. Кроме того, на другом участке гроза повалила деревья на провода. Повреждена линия, питающая подстанции этих поселков.

Вечером энергетики установили все места повреждений, но ливень и темнота не дали возможности устранить аварию оперативно. Как только рассвело, все работы были завершены. Электричество вернули, хотя работы еще продолжаются.

Авария произошла около 14 часов 23 августа. Электричество обещали вернуть к 23 часам. Но этого не произошло. Поселки погрузились по тьму. В итоге свет дали только под утро.

Ждем официальный комментарий «Россетей». В компании сообщили, что он будет позже.