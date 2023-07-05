Поселковую администрацию на севере Карелии обязали отремонтировать разбитую дорогу

Суд обязал администрацию Амбарнского сельского поселения в Лоухском районе провести ремонт автомобильной дороги, сообщили на сайте местной судебной инстанции.
Суд обязал администрацию Амбарнского сельского поселения провести работы по восстановлению автомобильной дороги в поселке Энгозеро в течение месяца с даты вступления решения суда в законную силу. Об этом сообщили на сайте местного суда.
Ранее прокуратура Лоухского района провела проверку и установила, что автомобильная дорога в поселке Энгозеро имеет значительные просадки грунта и провалы.
Так, во всю ширину дороги длиной 10 метров были обнаружены ямы размером 1 на 2 метра с глубиной провалов от 10 до 30 сантиметров.
Представление прокуратуры о проведении работ на данной автодороге администрация Амбарнского поселения не исполнила, отметили в судебной инстанции.
Поскольку администрация Амбарнского сельского поселения несет ответственность за содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования в поселке Энгозеро, суд удовлетворил исковые требования прокурора.
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