Посёлок и территория на севере Карелии вошли в топ-10 новых направлений для осеннего туризма

Стало известно, куда путешественники стали чаще ездить осенью 2025 года.

Посёлок Лоухи и территория Топаз в Сегежском округе вошли в топ-10 новых направлений для осеннего туризма, заняв пятое и восьмое места соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса бронирования жилья ТВИЛ.РУ.

Средняя цена за две ночи в Лоухи составил 5175 рублей, в Топазе — 3900 рублей.

Кроме того, в десятку лидеров попали крымские сёла Семёновка, Перевальное и Межводное, Магадан, Таруса (Калужская область), Балтийск (Калининградская область), а также краснодарские хутора Джанхот и Гуамка.

Ранее мы писали, что Карелия вошла в топ-5 регионов России, пользующихся наибольшим спросом среди любителей «сонного туризма».