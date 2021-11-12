Поселок Карелии сидит без света со вчерашнего дня

Жители поселка Лендеры в Карелии второй день остаются без света из-за произошедшей аварии.

Из-за аварии на ЛЭП произошло отключение электричества в карельском поселке Лендеры. Об этом сообщает сообщество Муезерского района в соцсети.

«В связи с произошедшей аварией на линии ЛЭП 35кВ Мотко-Лендеры со вчерашнего вечера поселок Лендеры остается без света. В связи с этим предприняты необходимые меры по запуску дизельных источников питания на котельных поселка», — говорится в сообщении.

На место аварии выехала ремонтно-восстановительная бригада из поселка Поросозеро. В администрации Муезерского района состоялся оперативный штаб. В Лендеры направлен автомобиль администрации с дополнительным бензогенератором для обеспечения электроснабжением поселкового водозабора.