Поселок Матросы с размахом отпраздновал 200-летний юбилей

На праздник приехали артисты из Прионежья и Петрозаводска, а тематические выставки рассказали об истории поселка.

День рождения поселка Матросы Прионежского района собрал и местных жителей всех поколений, и гостей. Центральным событием стал праздничный концерт.

На сцене выступили местные таланты и приглашенные артисты из других населенных пунктов Прионежья и Петрозаводска. Они исполнили народные песни, современные композиции, танцевальные номера.

О традициях и известных людях поселка рассказали тематические выставки.

Жителей и гостей с юбилеем поздравила вице-спикер Законодательного Собрания Карелии Ольга Шмаеник.

«Двести лет — это огромный путь, пройденный поколениями ваших предков. Сегодня, глядя на этот праздник, на ваши лица, понимаешь: здесь живут люди, искренне любящие свою малую родину и бережно хранящие ее историю. От всего сердца поздравляю вас с юбилеем! Желаю поселку дальнейшего развития, а каждому жителю — крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и радости!» — сказала Ольга Шмаеник.

Вице-спикер карельского парламента также вручила почетную грамоту заместителю главы администрации поселения Анне Гомзе за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие поселка Матросы.

Ольга Шмаеник отметила, что поселок активно участвует в федеральных и республиканских программах, в том числе поддержки местных инициатив и Т. С. Благодаря этому удается воплощать в жизнь проекты благоустройства и делать Матросы уютнее и комфортнее. Это — результат работы команды поселения вместе с активными жителями.

«У нас в этом году и на следующий год большие планы, в том числе по продолжению проектов благоустройства. Будем работать вместе!» — добавила Ольга Шмаеник.

Завершился праздничный день красочным фейерверком.