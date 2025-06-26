Поселок на юге Карелии отметил день рождения

В гости к жителям Куркиеки приехали артисты из Сортавала.

Куркиекское сельское поселение отметило день рождения. В честь праздника местный досуговый центр подготовил концерт. Кроме коллективов из Куркиеки на сцене выступили гости из Сортавальского округа — группа «Добрый вечер».

Жителей и гостей поселка поздравили глава администрации Лахденпохского района Оксана Жесткова, глава Куркиекского сельского поселения Сергей Новожилов, председатель Совета Куркиекского сельского поселения Тимур Газимагомедов.

В праздничный день в поселке работали различные развлекательные и познавательные площадки для детей и взрослых, прошли мастер-классы, краеведческая викторина и книжная выставка об истории поселения. Для семей с малышами организовали парад колясок и поздравления.

«Мне особенно приятно было видеть на нашем празднике детей, молодых мам. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы наш поселок год от года становился уютнее и комфортнее для семей, чтобы у наших ребятишек были хорошие условия для развития. Стремимся сделать Куркиеки современным, красивым, безопасным местом для жизни. От всей души поздравляю земляков с праздником! Спасибо организаторам и артистам за интересную и насыщенную программу. Уверен, что у нашего поселка прекрасное будущее, ведь здесь столько талантливых людей, которые любят свой родной край», — сказал Тимур Газимагомедов.

Напомним, что в Куркиеки до конца года обустроят современную набережную. На благоустройство прибрежной зоны направили более 9 млн рублей. Треть этой суммы поселение получило по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий», еще треть выделил местный бюджет. Оставшаяся часть, более 3 млн рублей, это вклад предпринимателей — группы компаний «Кала-Ранта». Это продолжение большой работы по развитию поселения, которую предпринимательское сообщество ведет во взаимодействии с местной администрацией и правительством республики.